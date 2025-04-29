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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 61 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 61 Gram Bonzai Ele Geçirildi
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Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 61,19 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) ve uyuşturucu kullanımı için çeşitli aparatlarla birlikte kenevir kökleri ele geçirildi.

Erzincan'da polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 4 kişinin yakalandığı operasyonda 61,19 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik ekibi yaptığı istihbari çalışmalar çerçevesinde C.S. isimli şahısın ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda E.E., O.N., Ö.S.E. isimli şahıslardan 0,11 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Ayrıca C.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 61,08 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 7 adet kenevir kök bitkisi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, Bong olarak tabir edilen plastik aparat ve alüminyum folyo ele geçirildi.

E.E., O.N., Ö.S.E. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan işlem yapılırken C.S. isimli şahıs ise T.C.K. 188. maddesi " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçu kapsamında adli mercilere sevk edildi. C.S. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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