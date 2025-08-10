Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 204 Kök Kenevir ve Silah Ele Geçirildi
Refahiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evdeki arazi ve eklentilerinde 204 kök kenevir, 2.714 gram esrar ve silah ele geçirildi. Bir şahıs gözaltına alındı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir ev ve eklentilerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Refahiye ilçesi mülki sınırları içerisinde 1 şahsa ait arazi ve ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 204 kök kenevir bitkisi, 2.714 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm tabanca ve 7 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa