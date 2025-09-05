Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramada 15,08 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1,89 gram esrar, 2,35 gram tütün ile karışık esrar ve suçtan gelir olarak elde edildiği değerlendirilen 13 bin 145 lira ele geçirildi. - ERZİNCAN