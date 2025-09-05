Haberler

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyonda 15,08 gram sentetik uyuşturucu, 1,89 gram esrar, karışık esrar ve 13 bin 145 lira ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramada 15,08 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1,89 gram esrar, 2,35 gram tütün ile karışık esrar ve suçtan gelir olarak elde edildiği değerlendirilen 13 bin 145 lira ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yolcusunun İsrailli olduğunu öğrenince araçtan indirdi

Yolcusunun İsrailli olduğunu öğrenince yaptığı hareket olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerle bir olan ülke cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.