Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Erzincan'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyonda 15,08 gram sentetik uyuşturucu, 1,89 gram esrar, karışık esrar ve 13 bin 145 lira ele geçirildi.
Yapılan aramada 15,08 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1,89 gram esrar, 2,35 gram tütün ile karışık esrar ve suçtan gelir olarak elde edildiği değerlendirilen 13 bin 145 lira ele geçirildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa