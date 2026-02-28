Haberler

Erzincan emniyeti üniversite öğrencilerini uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Güncelleme:
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği seminerde, uyuşturucuyla mücadele projelerini tanıttı ve farkındalık oluşturdu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Ekipler tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eczacılık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen seminerlerde, uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim verildi.

Yaklaşık 205 öğrencinin katıldığı programda, "Narkogençlik", "UYUMA" ve "NARVAS" projeleri tanıtılarak, uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.

Seminer sonunda proje tanıtım broşürleri katılımcılara dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
