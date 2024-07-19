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Erzincan'da trafik kazasında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü komiseri ve annesi hayatını kaybetti

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser ile annesi hayatını kaybetti. Kazada, komiserin eşi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser ile annesi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas- Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakkı Yakuli idaresindeki 25 TT 064 plakalı otomobil yol üzerinde park halindeki kamyona çarptı.

Kazada, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan Hakan Yakuli ile annesi Hümeyre Yakuli hayatını kaybederken sürücüyle birlikte vefat eden komiserin eşi Kumru Yakuli yaralandı.

Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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