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Erzincan'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Erzincan'da motosikletin refüje çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı'nda meydana geldi.

Erzincan'da motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Y., idaresindeki 24 ABS 800 plakalı motosiklet, Binali Yıldırım Bulvarı'nda refüje çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla sevk edildiği Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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