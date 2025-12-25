Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T. idaresindeki 24 ACL 007 plakalı araç ile İ.K. yönetimindeki 24 AAT 852 plakalı otomobilin karıştığı kazada, sürücülerle birlikte A.T., R.K. ve G.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN