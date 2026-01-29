Haberler

FIAT TOFAŞ otomobil kazada ikiye bölündü: 4 yaralı

Güncelleme:
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. FIAT TOFAŞ marka otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Terzi Baba Camisi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T. yönetimindeki 24 DF 112 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile S.N.Ç. idaresindeki 24 AAR 818 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
