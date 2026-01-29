FIAT TOFAŞ otomobil kazada ikiye bölündü: 4 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada FIAT TOFAŞ marka otomobil ortadan ikiye bölündü.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Terzi Baba Camisi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T. yönetimindeki 24 DF 112 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile S.N.Ç. idaresindeki 24 AAR 818 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN