Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzincan'da Skoda marka Süperb otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki araç sollama esnasında yan taraftan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıkarak yolun kenarındaki boş arazide devrilmeden durdu. Otomobil ise yolun kenarında durabildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Mengücek gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ERZİNCAN