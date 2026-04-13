Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay Mahallesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı