Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da TEDAŞ Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışan iki otomobilde maddi hasar oluşurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, bugün akşam saatlerinde TEDAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. 24 ACC 583 plakalı otomobil ile 34 AHP 552 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili inceleme başlatırken, kavşakta trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlandı. - ERZİNCAN