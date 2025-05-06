Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kemaliye - İliç kara yolu Ornaj mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil Ornaj mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan Ornaj mevkiinde keskin viraj dolayısıyla kazaların sıklıkla yaşandığı sürücüler tarafından belirtildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa