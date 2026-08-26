Haberler

Erzincan'da Rütbe ve Plaket Töreni

Erzincan'da Rütbe ve Plaket Töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atanan Aytaç Yaman ile Özgür Vatan için rütbe ve plaket takdim töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Sancak katıldı; yeni görevlerinde başarılar dilendi.

Erzincan'da 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atanan emniyet müdürleri Aytaç Yaman ve Özgür Vatan için rütbe ve plaket takdim töreni düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Sancak'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Aytaç Yaman ve Özgür Vatan'a yeni rütbeleri takdim edildi.

Programda ayrıca müdürlere, görev süreleri boyunca gösterdikleri üstün başarı ve gerçekleştirdikleri değerli çalışmalar dolayısıyla plaket verildi.

Törende, Yaman ve Vatan'a yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı

Sahte ilanlarla rekor vurgun yaptılar, sakın kanmayın
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
Öcalan 'Özel'e mesaj gönderdiği' iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo

Özgür Özel resti çekip yalanlamıştı! Öcalan'dan açıklama geldi
Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var

Süleymancılar'a son dalga operasyonda karar çıktı
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti

Yıldız Tilbe bildiğimiz gibi! Yine yaptı yapacağını