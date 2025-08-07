Erzincan'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tefecilik iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y. ve B.Y., tutuklanırken Ç.Y., adli kontrolle serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
