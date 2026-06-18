Erzincan'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Erzincan'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 24 ABE 906 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı