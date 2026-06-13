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Erzincan'da takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Erzincan'da takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Erzincan'da otogar mevkiinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da otogar mevkiinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mengüceli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde, otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 AAS 715 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan savrularak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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