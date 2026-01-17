Haberler

Erzincan'da su tahliye borusu park halindeki aracın üzerine düştü

Güncelleme:
Erzincan'da bir binanın su tahliye borusunun koparak park halindeki bir otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmaması, olası bir felaketi önledi.

Erzincan'da Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bir binadan kopan su tahliye borusu, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, binanın dış cephesinde bulunan su tahliye borusunun içerisindeki suyun donması sonucu boru ağırlık nedeniyle yerinden koparak aşağı düştü. Borunun cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilin üzerine isabet etmesi sonucu aracın camları kırıldı.

Düşme sırasında çevrede kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybını önledi. Olayın ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, cadde üzerinde kısa süreli tedirginlik yaşandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
