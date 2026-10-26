Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da SİBERAY programında 329 öğrenci ve öğretmene siber güvenlik anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da SİBERAY programında 329 öğrenci ve öğretmene siber güvenlik anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da SİBERAY Programı kapsamında 329 öğrenci ve öğretmene siber güvenlik, güvenli internet ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerde yasa dışı bahis, siber suçlar ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı broşür dağıtıldı.

Erzincan'da SİBERAY Programı kapsamında 329 öğrenci ve öğretmene siber güvenlik, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, Kemaliye Hacı Ali Akın Lisesi ve İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulunda etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde öğrenci ve öğretmenlere teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve siber güvenlik konularında bilgi verildi.

Dolandırıcılık yöntemlerine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı etkinliklerde, dijital ortamda güvenliğin sağlanması ve siber suçlara karşı dikkatli olunmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar

Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de tam 5 maçtır kazanamıyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı 3 yerinden bıçakladı

Eski sevgili dehşet saçtı! 19 yaşındaki kızı boynundan bıçakladı
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk
Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı

Eski genel müdürden sonra yardımcısı da tutuklandı
Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

Güzel oyuncunun anne özlemi dinmiyor: Kalbimin en içi
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba

''Gittiği yere bereket götürüyor'' dedikleri bu olsa gerek
Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler

Sedat Peker ile çekilen fotoğrafı soruldu, Üşümezsoy'un yanıtı bomba
Yol çalışması faciaya dönüştü! Çukura düşen araçtan acı haber

Yol çalışması faciaya dönüştü! Ters dönen araçtan acı haber