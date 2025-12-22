Erzincan'da öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, siber suçların önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla Erzincan Anadolu Lisesi'nde seminer düzenlendi.

SİBERAY programı kapsamında gerçekleştirilen seminerde öğrenci ve öğretmenlere; teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber suçlar ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplam 140 kişinin katıldığı eğitimde, siber suçların yol açabileceği maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi hedeflenirken, katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Emniyet yetkilileri, benzer bilinçlendirme faaliyetlerinin kent genelinde devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN