Haberler

Erzincan'da seyir halindeki TIR alev aldı

Erzincan'da seyir halindeki TIR alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde seyir halindeki bir TIR'da çıkan yangın, çevredekileri paniğe sevk etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, can kaybı yaşanmadı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erzincan - Erzurum kara yolu Mertekli Köprüsü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki TIR'dan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

2 aylık maraton sona erdi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı

Manisa'da öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı

Önce bıçakladı, sonra başsağlığı diledi: İfadede dikkat çeken detay
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu

Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
ABD üçüncü Venezuela petrol tankerine de el koydu

ABD'yi durdurmak mümkün değil, 3. tankere de el koydu!
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title