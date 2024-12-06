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Erzincan'da Sahte Alkol Operasyonu: 5,5 Litre Sahte Viski Ele Geçirildi

Erzincan'da Sahte Alkol Operasyonu: 5,5 Litre Sahte Viski Ele Geçirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, sahte alkol üretimi yapan bir şahsın evinde gerçekleştirdiği operasyonla 5,5 litre sahte viski ve çeşitli malzemeler ele geçirdi. Şüpheli A.K. hakkında tahkikat başlatıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü personelince sahte alkol operasyonu gerçekleştirildi.

Türkiye geneli KOM Başkanlığı koordinesinde yapılan eş zamanlı "Alkol Operasyonu" kapsamında Erzincan'da sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen A.K. isimli şahsın ikameti ve müştemilatında yapılan aramada "5,5 litre sahte viski, 1 adet şırınga, 8 adet viski aroması" ele geçirildi.

Şüpheli A.K isimli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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