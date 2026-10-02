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Erzincan’da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 5 araç çarpıştı

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Erzincan’da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 5 araç çarpıştı
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Erzincan’da etkili olan sağanak nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Erzincan'da etkili olan sağanak nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yağışın etkili olduğu sırada bulvar üzerinde seyreden 5 araç, art arda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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