Kemaliye'de yağış nedeniyle araç takla attı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir araç takla attı. Sürücü hafif sıyrıklarla kurtulurken, trafik kısa süre kontrollü sağlandı.
Uzabaşı mevkisinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak takla atıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, karayolları ekiplerinin temizlik ve güvenlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ERZİNCAN