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Erzincan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Erzincan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
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Erzincan'da polis ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada durdurulan iki ayrı araçta ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan iki ayrı araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ile 16 fişek, 1 ruhsatsız tüfek ile 2 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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