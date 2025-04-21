Erzincan'da Rehin Alma Olayında Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü içerisinde kadını tabancayla rehin alan şahıs polis tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15. 00 sıralarında Fatih Mahallesinde bulunan Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Binası içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşlarında şüpheli şahıs bina içerisinde önceden tanıdığını iddia ettiği tıbbi sekreter kadını tabancayla rehin aldı. Yaklaşık 15 dakika içeride rehine krizi yaşandı, sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede şahsı etkisiz hale getirerek tabancayı elinden aldılar ve gözaltına alarak karakola götürdüler.

Olaydan etkilenip rahatsızlanan tıbbi sekreter kadın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Savcılık tarafından başlatılan tahkikat sürüyor. - ERZİNCAN