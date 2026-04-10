Görev başındaki polislere sürpriz kutlama

Türk Polis Teşkilatı'nın 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, Erzincan'da görev başındaki polis ekiplerine sürpriz kutlama yapıldı.

Avcılar Kulübü tarafından "kavga ihbarı" olduğu yönünde yapılan bildirim üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, beklenmedik bir organizasyonla karşılaştı.

Bölgeye gelen ekipler, hazırlanan etkinlik kapsamında pasta kesilerek Polis Haftası'nın kutlandığını gördü.

Toplumun huzur ve güvenliği için görev yapan polis memurlarına teşekkür amacıyla düzenlenen etkinlikte, ekipler ile katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik, polisler için hazırlanan kutlama programının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı