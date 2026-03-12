Haberler

Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi üzerinde 24 ACM 502 plakalı otomobil ile 61 AKC 663 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemede bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
