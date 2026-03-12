Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı
Erzincan'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi üzerinde 24 ACM 502 plakalı otomobil ile 61 AKC 663 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Polis ekipleri kazayla ilgili incelemede bulundu. - ERZİNCAN