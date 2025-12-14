Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Erzincan 13 Şubat Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 AYR 944 plakalı otomobil ile 58 AEG 537 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ERZİNCAN