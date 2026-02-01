Haberler

Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Güncelleme:
Erzincan'ın Bayrak Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole uçarak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bayrak Mahallesi Aydın Cengiz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Havalimanı Yolu Yoğurtlu TOKİ Kavşağı mevkiinde trafik kazası olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, 24 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan araziye uçtuğu belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtaki LPG tankı güvenlik amacıyla iptal edilirken, yangın ve olası kazalara karşı gerekli tedbirler alındı.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
