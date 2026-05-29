Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Erzincan'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ö.F.S. (26) idaresindeki 29 AAL 470 plakalı otomobil, Yeni Çevre Yolu'nun 8. kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.Y.S. (18), A.E.S. (14) ve A.S. (6), ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı