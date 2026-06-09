Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 BB 181 plakalı araç ile 24 ACJ 523 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı