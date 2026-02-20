Haberler

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Erzincan'da meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Terzibaba Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.L. idaresindeki 24 ACB 256 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 24 ACE 435 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
