Motosiklet sürücüsü askeri personel ağır yaralandı

Güncelleme:
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, biri askeri personel 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı ancak daha sonra yakalandı.

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri askeri personel 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil kaçtı.

13 Şubat Caddesi üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, askeri personel olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü T.B.B. ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan U.B. hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.B.B., hayati tehlikesi bulunması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. U.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karıştığı iddia edilen otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü daha sonra Üzümlü ilçesinde yakalanarak karakola götürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
