Erzincan'da Okul Servislerine Kış Lastiği Denetimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde okul servis araçlarına yönelik "kış lastiği denetimi" gerçekleştirdi. Denetimlerde servis araçlarının kış şartlarına uygun lastik kullanıp kullanmadığı kontrol edilirken, sürücülere güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenci güvenliğinin ön planda tutulduğu uygulamada ekipler, servis araçlarının lastik durumlarını ve evraklarını tek tek inceledi. 15 Kasım itibariyle zorunlu hale gelen kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte sürücülere dikkat etmeleri gereken hususlar hatırlatıldı.

Denetimlerden memnuniyet duyduğunu belirten servis sürücüsü Mehmet Özcan, öğrencilerin güvenliği için kış lastiklerini zamanında takarak gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Uygulamanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Özcan, ekiplerin hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek tüm sürücülere kazasız bir sezon diledi.

Bir diğer servis sürücüsü de kendilerine emanet edilen çocukların can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, yapılan denetimlerin yerinde ve faydalı olduğunu ifade etti.

Öğrenci velisi Fatoş Zengin ise zorunlu kış lastiği uygulamasına uydukları için servisçilere teşekkür ederek, emniyet ekiplerinin gösterdiği hassasiyetin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Abdullah Durgun, 15 Kasım'da başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek zorunlu kış lastiği döneminde Valilik talimatları doğrultusunda denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Durgun, amaçlarının kış şartlarında öğrenci ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak olduğunu belirtti.

Kurallara uymayan araç sahiplerine gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını da hatırlatan Durgun, kış aylarında meydana gelebilecek olası kazaların önüne geçmek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki toplu taşıma durakları, taksi durakları ve kalabalık noktalara "zorunlu kış lastiği" konusunda bilgilendirici afişler asarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi. - ERZİNCAN