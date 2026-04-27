Erzincan'da okul çevrelerinde güvenlik seferberliği

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli Okul Uygulamaları" kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulamalara bağlı ekipler katılırken, kent genelindeki çok sayıda okul ve çevresinde denetimler yapıldı. Çalışmalar kapsamında okulla ilgisi olmayan şahıslar okul çevrelerinden uzaklaştırıldı, ayrıca okul çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri kontrol edilerek öğrenciler için daha güvenli bir ortam oluşturulması hedeflendi.

Yetkililer, çocuk ve gençlerin huzur içinde eğitim alabilmesi amacıyla bu tür uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Güvenli bir eğitim ortamı için uygulamalarımız devam edecektir." mesajını verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı