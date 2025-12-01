Haberler

Erzincan'da Öğrencilere Kayak ve Drama Kursları Düzenlendi

Erzincan'da Öğrencilere Kayak ve Drama Kursları Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 'Hep Birlikte Aileyiz' Projesi kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 24 öğrenciye kayak ve drama kursları sundu. Kurslara katılan öğrencilere gerekli ekipmanlar hediye edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" Projesi kapsamında öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 24 öğrencinin sosyalleşmesine katkı sunmak, yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanımak ve spora yönlendirmek amacıyla kayak ve drama kursları düzenlendi.

Kurslara katılan öğrenciler için gerekli kıyafet ve ekipmanlar temin edilerek hediye edildi. Kayak ve drama eğitimlerinin başladığı, faaliyetlerin ise planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek

Trump beklenen haberi verdi! Dünya 4 yıl sonra rahat bir nefes alacak
3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var

3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Togg'dan 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.