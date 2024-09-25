Erzincan'da Öğrenci Servis Araçlarına Denetim

Erzincan'da Kemah ve İliç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

Kemah ve İliç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı kapsamında ilçelerdeki okullara köylerden öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetlendi. Öte yandan ekipler okullara köylerden öğrenci taşımacılığı yapan sürücülere ve okul servis araç sürücülerine bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Sürücülere yapılan bilgilendirme kapsamında şu konular ele alındı:

"Trafik kurallarına uyulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması,

Araçlarda ilk yardım çantası gibi acil durum ekipmanlarının bulundurulması,

Araçların okul servis araçları hizmet yönergesine uygun hale getirilmesi,

Okul servis araçlarında araç kapasitesinden fazla öğrenci taşınmaması,

Servis araçlarında sigara içilmemesi, ses sistemlerinin kullanılmaması,

Servis araçlarının cam ve pencerelerinin sabit olması, kapılarının şoför tarafından açılıp kapatılacak şekilde otomatik olması ve ikaz sisteminin yapılması,

Öğrenci servislerine öğrenci dışında yolcu alınmaması" - ERZİNCAN