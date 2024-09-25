Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Öğrenci Servis Araçlarına Denetim

Erzincan'da Öğrenci Servis Araçlarına Denetim
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemah ve İliç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı kapsamında köylerden öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarını denetledi ve sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Erzincan'da Kemah ve İliç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

Kemah ve İliç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı kapsamında ilçelerdeki okullara köylerden öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetlendi. Öte yandan ekipler okullara köylerden öğrenci taşımacılığı yapan sürücülere ve okul servis araç sürücülerine bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Sürücülere yapılan bilgilendirme kapsamında şu konular ele alındı:

"Trafik kurallarına uyulması ve güvenlik tedbirlerinin alınması,

Araçlarda ilk yardım çantası gibi acil durum ekipmanlarının bulundurulması,

Araçların okul servis araçları hizmet yönergesine uygun hale getirilmesi,

Okul servis araçlarında araç kapasitesinden fazla öğrenci taşınmaması,

Servis araçlarında sigara içilmemesi, ses sistemlerinin kullanılmaması,

Servis araçlarının cam ve pencerelerinin sabit olması, kapılarının şoför tarafından açılıp kapatılacak şekilde otomatik olması ve ikaz sisteminin yapılması,

Öğrenci servislerine öğrenci dışında yolcu alınmaması" - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim Öğretim Yılı Yerel Haberler Güvenlik erzincan 3-sayfa Eğitim Güncel trafik Hukuk Kemah İliç

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

Paşinyan'dan mutlusu yok! Kucağındakini bir an olsun bırakmadı

 Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Kaçakçılıkla anılan vekil bar kapatmış
'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

'İstediği kadar anırsın' dedi, sonra özür diledi! Tekin o mesaja bakın ne cevap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dora Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi! Ahmet Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ahmet Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Ahmet Altınbaşak biyografisi! Ferritin düşüklüğü nedir? Ferritin düşüklüğü neden olur? PALAMUT FİYATLARI! Palamut ne kadar, zam geldi mi? TEKNOFEST ne zaman? 2024 TEKNOFEST bilet kaç TL? Ahmet Davutoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi! Tarihte bugün ne oldu? 25 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YDS/2 ne zaman? YDS sınav yerleri belli oldu mu? Emekli olup çalışanların sigorta primi ne kadar? Genel sağlık sigortası primi çalışan emeklilere ne zaman verilecek? Resmi Gazete bugün (25 Eylül) atama kararları neler? Resmi Gazete bugünün kararları 2024!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });