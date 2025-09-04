Erzincan'da Odunlukta Çıkan Yangın Söndürüldü
Erzincan'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Erzincan'da odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İzzetpaşa Mahallesi 848 sokakta bir evin bahçesinde bulunan odunluk olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa