Erzincan'da Odunlukta Çıkan Yangın Söndürüldü

Erzincan'da Odunlukta Çıkan Yangın Söndürüldü
Güncelleme:
Erzincan'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Erzincan'da odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İzzetpaşa Mahallesi 848 sokakta bir evin bahçesinde bulunan odunluk olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN

