Erzincan'da nisan ayında 60 aranan şahıs ile 50 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 60 şahıs ile 50 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 60 şahıs ile 50 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce kamuoyuna yönelik yapılan aylık bilgilendirmede; Nisan ayı içerisinde 18 bin 390 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı belirtildi. Denetimlerde, 60 aranan şahıs ve 50 kaçak göçmen yakalandı. 17 şahıs gözaltına alınırken 780 şahsa adli idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 150 işyeri kontrol edilerek, 7 adet kesici alet, 73 kilo tütün, 3 gram eroin, 551 adet yasaklı yayın, 764 paket kaçak sigara, 169 adet uyuşturucu hap, 20 adet kaçak puro, 52 gram metamfatemin, 38 gram esrar, 0,36 gram skank, 31 adet sentetik hap, 1 kilo 198 gram Afyon sakızı 77 bin 835 adet makaron ele geçirildi. - ERZİNCAN