Erzincan'da Motosiklet Sürücüsü Otomobille Çarpıştı, Yaralandı

Erzincan'da Motosiklet Sürücüsü Otomobille Çarpıştı, Yaralandı
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Erzincan İnönü Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erzincan İnönü Mahallesi 29. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S.Ç. idaresindeki 24 ACC 034 plakalı otomobil ile 04 AAL 876 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.H.A. yola savrularak yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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