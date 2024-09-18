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Erzincan'da Motosiklet Kazasında Genç Adam Hayatını Kaybetti

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Erzincan merkezinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 24 yaşındaki Kadir Albayrak, dört gün süreyle yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Erzincan'da 4 gün önce otomobille, motosikletin çarpışması sonucu yaralanan genç adam, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 gün önce gece saatlerinde Erzincan merkez Arslanlı Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 EE 147 plakalı otomobil ile Kadir Albayrak idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 4 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Kadir Albayrak hayatını kaybetti.

Albayrak'ın cenazesi bugün Camii Kebirden son yolculuğuna uğurlanacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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