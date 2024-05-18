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Erzincan'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

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Erzincan merkez Ulalar yerleşkesinde bir inek kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri kepçe yardımıyla ineği kurtardı ve sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.

Erzincan'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Ulalar yerleşkesi Özgürlük Mahallesinde bir inek kuyuya düştü. Sahibinin uğraşları sonucu kuyudan çıkarılamayan ineğin kurtarılması için durum itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla ineği kuyudan çıkarmayı başardılar. Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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