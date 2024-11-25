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Erzincan'da Kurt Saldırısı: 60 Koyun Telef Oldu

Erzincan'da Kurt Saldırısı: 60 Koyun Telef Oldu
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde gece saatlerinde kurt sürüsünün koyun sürüsüne saldırması sonucu 60 koyun telef oldu. Sürü sahipleri durumu fark eder etmez müdahale etmeye çalıştı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kurt sürüsü 60 koyunu telef etti.

Olay, Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi, Balyayla köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kazım Erel ve Osman Gün'e ait meradaki koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırı sonucu 60 koyun telef oldu.

Sürü sahiplerinden Kazım Erel, "Gece sürüye kurtlar saldırıyor. Geç fark ettik. El feneriyle kaçan koyunları bulmak için uğraştık. 60 koyun telef olmuş" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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