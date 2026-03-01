Haberler

Erzincan'da kurşun eritme sırasında patlama: 1 kişi ağır yaralandı

Erzincan'da, evde ocakta kurşun eritilmeye çalışırken patlama meydana geldi. 43 yaşındaki Muhammet A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da meydana gelen olayda, ocakta eritilmeye çalışılan kurşunun patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi 1206. Sokak'taki bir apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan 43 yaşındaki Muhammet A., ocakta kurşun eritmeye çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
