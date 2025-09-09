Erzincan'da Kadın Polislerin Rolü Artıyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün bütün birimlerinde görev yapan kadın polisler, 7/24 görevlerinin başında, halkın yanında.

Emniyet teşkilatında artan kadın personel sayısı, güvenlik hizmetlerinin çeşitliliğini ve duyarlılığını artırırken, kadın polislerin özellikle aile içi şiddet, çocuk ve kadın mağduriyeti gibi konularda sahada aktif görev almaları, hizmet kalitesine de olumlu yansıyor.

Araçlarda arama yapan polisler, şüphelendikleri kişilerin üst araması ile Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yapıyor. Her gittikleri ihbarda olayın çözümünde yer alan kadın personeller, kavga ihbarlarında ortalığı sakinleştirirken, özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulaması ihbarlarında, şiddete maruz kalan kadınların güvenli sığınağı haline geliyor.

Kadın personellerin gittikleri olaylarda güler yüzlerini sahaya yansıttıklarını ve olayların çözümünde etkin rol aldıklarının altını çizen İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, "Her konuda olduğu gibi kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor. Kadın polisler olaylara gittiklerinde, kavga da olsa bir kadının gelmiş olması, kavganın taraflarını yumuşatıyor. Gittikleri yerlerde vatandaşlardan özellikle takdir topluyorlar" dedi.

Kadın polislerin görev sırasında karşılaştıkları zorluklara rağmen kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu durumun hem meslektaşları hem de vatandaşlar tarafından büyük saygı gördüğünü söyleyen İl Emniyet Müdürü Baybaba, kadın personelin özverili çalışmalarıyla halkın güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti. - ERZİNCAN