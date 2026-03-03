Haberler

Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, 5 bin paket ısıtılmış tütün mamulü, 127 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 100 elektronik sigara, 40 kilogram nargile tütünü ve 120 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ERZİNCAN

