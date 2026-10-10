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Erzincan'da İstasyon Köprüsü'nde iki araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Erzincan'da İstasyon Köprüsü'nde iki araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Erzincan-Çağlayan yolu üzerindeki İstasyon Köprüsü'nde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erzincan-Çağlayan yolu üzerindeki İstasyon Köprüsü'nde, 34 BOY 095 plakalı hafif ticari araç ile 24 AR 222 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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