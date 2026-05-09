Haberler

Tır devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı

Tır devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde seyir halindeki İran uyruklu bir tır, Tepebaşı mevkiinde devrildi. Kazanın ardından yol 3 saat boyunca ulaşıma kapalı kalırken, ekipler tırı kaldırmak için yoğun çalışma yaptı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinden Aşkale istikametine seyir halinde olan İran uyruklu bir tır, Tepebaşı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada yol yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Edinilen bilgilere göre kaza bugün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Tercan yönünden Aşkale istikametine ilerleyen İran plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepebaşı mevkiinde devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından bölgede yol güvenliği sağlanırken, devrilen tırın kaldırılması için yoğun çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yolun her iki şeridinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından devrilen tır yoldan kaldırıldı.

Saat 00.00 sıralarında ilk olarak Aşkale-Tercan güzergahı kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Yaklaşık yarım saat sonra ise Tercan-Aşkale yönü de tamamen ulaşıma açılarak trafik normale döndü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi yönetiminde üst düzey atamalar
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Pentagon tüm gizli UFO belgelerini erişime açtı

Tüm dünya merakla bekliyordu, Pentagon belgeleri yayınlamaya başladı
Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı

Gelinin dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü

Muhtarlık husumeti katliama döndü, amca çocukları birbirini vurdu
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı