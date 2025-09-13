Erzincan'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Erzincan'da bir apartman inşaatından düşen 32 yaşındaki işçi E.K., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Erzincan'da apartman inşaatından düşen işçi ağır yaralandı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Erzincan'da apartman inşaatından düşen işçi ağır yaralandı. Atatürk Mahallesi'nde apartman inşaatında çalışan 32 yaşındaki E.K., dengesini kaybederek birinci kattan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa