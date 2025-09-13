Haberler

Erzincan'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Erzincan'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Erzincan'da bir apartman inşaatından düşen 32 yaşındaki işçi E.K., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

