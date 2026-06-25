Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar Mahallesi girişinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 24 ABH 814 plakalı otomobil ile 24 AAY 741 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı